Palmeiras aguarda definição do Bahia para emprestar de novo Allione

O Palmeiras deve fechar nos próximos dias um novo empréstimo do meia Allione ao Bahia. O argentino viajou para Salvador, onde nesta terça-feira se encontrou com dirigentes do clube tricolor, e aguarda o desfecho das conversas para passar mais um período no clube. A tendência é o acordo ser novamente por uma temporada, como feito em 2017.

Allione voltou ao Palmeiras no começo do ano depois de empréstimo ao Bahia por um ano. O argentino teve a presença no elenco pedida pelo técnico Roger Machado, que em conversas com a diretoria, demonstrou interesse em contar com o meia. Na pré-temporada, inclusive, Allione concedeu entrevista coletiva em que comemorou a oportunidade de retornar ao clube.

A situação mudou às vésperas do início do Campeonato Paulista. O Palmeiras conseguiu contratar o meia Gustavo Scarpa, reforço que tirou Allione da lista de inscritos para o torneio. A limitação de 23 jogadores de linha forçou Roger a escolher o jogador ex-Fluminense e, com isso, Allione acabou preterido da relação para a disputa da competição.

Allione chegou ao Palmeiras em 2014, como pedido do então técnico Ricardo Gareca. O argentino foi revelado pelo Vélez Sarsfield e no clube paulista disputou 71 jogos, com sete gols marcados e nove assistências.