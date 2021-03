Palmeiras aguarda definições para anunciar primeiros reforços para temporada 2021

O Palmeiras espera nos próximos dias anunciar as primeiras contratações para a temporada 2021. O clube está envolvido em algumas negociações, das quais duas estão em fase mais avançada. A principal delas é pela chegada do meia Danilo Barbosa, do Nice, da França. A outra envolve o atacante colombiano Borré, do River Plate. A diretoria alviverde aguarda uma resposta dele sobre a oferta.

Danilo, de 25 anos, já era monitorado pelo Palmeiras há algum tempo. O jogador trabalhou com Abel Ferreira no Braga, de Portugal, e foi atleta nos tempos de Vitória do atual coordenador das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio. O intuito do clube é fechar com Danilo um contrato de empréstimo válido por uma temporada, com um acordo fixado para compra.

O meia pode atuar também como volante e é considerado pelo Palmeiras um nome com boa perspectiva de valorização. Mesmo que a posição tenha várias opções, a chegada de Danilo é vista como uma oportunidade de mercado e pode agregar ao elenco pela experiência de quase sete anos do atleta na Europa. No Brasil, o jogador teve rápida passagem pelo Vasco.

Em entrevista exclusiva ao Estadão nesta semana, o presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, disse que o Palmeiras não deve contratar em grande quantidade nesta janela. "A temporada 2021 será com um conceito muito semelhante ao ano passado. Vamos avaliar a base, que é o que fazemos em primeiro lugar. Temos de entender a demanda. Depois, iremos ao mercado de forma pontual", explicou.

A equipe não pretende gastar valores elevados em contratações. Por isso, tenta reduzir algumas pedidas financeiras. Uma negociação que se enquadra nessas características é pelo colombiano Borré. O Palmeiras enviou à Argentina um representante para conversar com o jogador. A resposta deve vir na semana que vem, já que o atacante está concentrado para o clássico diante do Boca Juniors, no domingo.

"Vamos fazer, sim, algumas contratações pontuais, temos uma lista de jogadores que interessam e com certeza o Borré é um deles. Mas, sabemos que a concorrência é muito grande", disse nesta semana o ex-zagueiro Edu Dracena, atual assessor técnico, em entrevista à Rádio Transamérica. No caso de Borré, o atacante tem contrato com o River Plate somente até o meio do ano.

Um outro nome sondado pelo Palmeiras nas últimas semanas foi o zagueiro argentino Cuesta, do River Plate. O clube procurou os representantes do jogador para saber de valores e possíveis condições para efetivar a contratação. Depois disso, as conversas foram paralisadas.