Palmeiras aguarda disputa do título para definir renovação com quinteto

A diretoria do Palmeiras espera a definição da disputa do título do Campeonato Brasileiro para cuidar da renovação de contratos de jogadores do atual elenco. Cinco atletas têm vínculos somente até o fim da temporada e situação incerta sobre a continuidade para 2019. Os goleiros Fernando Prass e Jailson, os laterais Mayke e Marcos Rocha e o zagueiro Edu Dracena estão nessa situação.

Na segunda-feira Prass publicou nas redes sociais uma foto comemorando um gol acompanhada por legenda com para reiterar a vontade de continuar no Palmeiras. "Sempre deixei claro que minha ideia é continuar aqui, por todos os motivos que vocês sabem e essa imagem representa isso. Espero que logo possa definir meu futuro!", escreveu o jogador de 40 anos.

No ano passado o goleiro passou por situação parecida. A renovação por mais uma temporada só foi selada no começo de dezembro. Prass se manteve como reserva do time durante toda a temporada e só fez sete partidas, três delas pelo Brasileiro. O colega de posição dele, Jailson, de 38 anos, também vive no aguardo sobre a definição da permanência.

Mayke é quem tem a permanência mais próxima de ser assegurada. Emprestado por um ano e meio pelo Cruzeiro, o jogador tem a preferência e o preço de compra já fixado no acordo entre os clubes. O outro lateral-direito, Marcos Rocha, está emprestado pelo Atlético-MG até o fim da temporada e passa pela mesma indefinição sobre se será comprado ou não.

O zagueiro Edu Dracena, de 37 anos, está no clube desde o começo de 2016. No início do ano passado ele teve uma renovação automática firmada por ter atingido um número mínimo de partidas que assegurava a prorrogação do vínculo. No último sábado, no clássico com o Santos, ele fez o seu primeiro gol pela equipe.

As renovações de contrato dependem não só da definição do Campeonato Brasileiro, como da eleição presidencial. No dia 24 deste mês os associados vão escolher entre Mauricio Galiotte e Genaro Marino Neto. Quem ganhar, terá como tarefa inicial participar do planejamento da equipe para 2019 e avaliar possíveis renovações de contrato.