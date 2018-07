Palmeiras aguarda exame médico para escalar Felipe Melo no clássico

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, virou dúvida no time para o jogo com o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, no Campeonato Brasileiro. Um exame nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, vai avaliar uma lesão na coxa direita do jogador, que precisou ser substituído no sábado, durante a partida com o Fluminense, por ter sentido muitas dores na região.

O técnico Cuca disse após a partida no Allianz Parque que precisaria aguardar o exame para saber se o jogador terá condições de atuar no clássico. Felipe Melo ficou com uma bolsa de gelo no banco de reservas após deixar o gramado. Caso ele não possa atuar, o volante Thiago Santos deve ser acionado para a partida. "Tem sido difícil para nós montar um time ideal. Temos muitos jogadores machucados. Ainda não sei quando teremos todas as peças necessárias", comentou.

Além de Felipe Melo, o atacante Dudu é outra dúvida. O jogador machucou a virilha esquerda diante do Inter, pela Copa do Brasil, e tem sido substituído por Keno nas partidas. Outros desfalques prováveis são o zagueiro Mina e o atacante Borja, que na terça-feira entram em campo na Espanha por amistoso pela Colômbia contra Camarões.