Palmeiras aguarda fim de torneio para contratar Eguren

SÃO PAULO - O Palmeiras espera acertar logo após o término da Copa das Confederações a contratação do volante Eguren, do Libertad. O jogador, de 32 anos, integra a seleção do Uruguai que disputa a competição no Brasil e também interessa a outros clubes.

O volante, reserva do Libertad, já foi liberado pela diretoria do clube paraguaio, para conversar com outros clubes. Caso chegue ao Palmeiras, Eguren viria sem qualquer custo e o time brasileiro seria responsável apenas pelo pagamento dos salários.

Libertad e Palmeiras estreitaram relacionamentos com a transferência de Mendieta. Além do meia e de Eguren, o time paulista também sondou o volante Guiñazú e o atacante Velázquez, mas a conversa não foi adiante. E os dois clubes também acertaram amistosos, ainda sem data e local definidos.