Palmeiras aguarda liberação da Inter de Milão para confirmar Felipe Melo

O Palmeiras só precisa da liberação da Inter de Milão para confirmar a contratação do volante Felipe Melo. A informação foi revelada pela assessoria de imprensa do jogador nesta terça-feira. "Sobre o Felipe Melo, as conversas com o Palmeiras avançaram, mas a negociação depende da Inter. Qualquer definição, somente após o dia 2", escreveu Gustavo de Souza, assessor de Felipe Melo, em seu perfil no Twitter.

As características do vínculo atual devem facilitar o acordo, pois faltam apenas seis meses para o término do contrato, e o volante não tem sido escalado pelo técnico Stéfano Pioli. Ao longo da atual temporada, ele foi utilizado apenas dez vezes. Das últimas cinco rodadas do Campeonato Italiano, Felipe Melo só foi titular uma vez. O jogador foi contratado em 2015 junto ao Galatasaray, Turquia, por 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões).

Os avanços nas negociações ocorreram um dia após o presidente Maurício Galiotte ter afirmado que era difícil alcançar os valores da remuneração de um jogador que atua na Europa. "A remuneração dos jogadores que atuam fora do Brasil é incomparável. Não temos a menor condição de chegar próximo disso. O grande jogador interessa para o Palmeiras se tivemos condições administrativas e financeiras, mas disputar a remuneração dos jogadores da Europa é realmente muito difícil", afirmou Maurício Galiotte em entrevista à Rádio Bandeirantes na noite de segunda-feira.

A engenharia financeira que convenceu o jogador - o valor dos salários já foi definido - não foi divulgado pelo clube, que evita comentar negociações em andamento. Na semana passada, o volante recebeu sondagens do São Paulo, Flamengo e Corinthians.

Até o momento, o clube anunciou os meias Raphael Veiga e Hyoran e o atacante Keno. O meia Guerra, do Atlético Nacional, da Colômbia, também está perto de um acerto para reforçar o Palmeiras.