Palmeiras aguarda liberação para anunciar Leandro Almeida

O Palmeiras aguarda apenas a liberação do Dínamo de Kiev para anunciar a 24ª e provável última contratação da equipe para esta temporada. O zagueiro Leandro Almeida já acertou todos os detalhes com o time alviverde, passou por exames médicos e pode ser anunciado até terça-feira.

Leandro Almeida tem 50% de seus direitos federativos ligados ao Coritiba e a outra metade ao Dínamo. Pela negociação, o Palmeiras deve pagar algo em torno de R$ 3 milhões pelo defensor de 28 anos e que iniciou a carreira com o técnico Marcelo Oliveira, no Atlético-MG.

Apesar da relação com o treinador, o zagueiro já negociava com o Palmeiras antes mesmo da chegada de Marcelo. Pela negociação, além do dinheiro, o clube alviverde ainda deve emprestar alguns atletas para o Coritiba. O goleiro Aranha e o atacante Leandro Pereira estão nos planos da equipe paranaense.

A tendência é que, além de Leandro Almeida, o atacante Lucas Barrios chegue ao Palmeiras, depois da Copa América, e a diretoria não deve mais contratar até o fim da temporada. A ideia de Marcelo Oliveira e dos dirigentes é a de que o elenco já está definido e qualificado suficientemente para ter um bom desempenho no Campeonato Brasileiro.

O clube chegou a sondar mais alguns defensores, entre eles Dedé e Manoel, ambos do Cruzeiro, mas os valores da transação dificultam o acerto. No total, o Palmeiras contratou 24 jogadores. Deles, o meia Fellype Gabriel ainda não atuou, Barrios e Leandro Almeida estão chegando e Alan Patrick até já foi negociado com o Flamengo.