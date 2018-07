Palmeiras aguarda pelo atacante Obina na próxima semana

SÃO PAULO - O atacante Obina está bem perto de se transformar em reforço do Palmeiras para a sequência do Campeonato Brasileiro. A diretoria está otimista e confiante na contratação do jogador, que mantém contato com o clube quase que diariamente e deve dar sua resposta em breve.

Obina vem contratado por empréstimo até o fim da temporada pelo valor de US$ 300 mil (cerca de R$ 620 mil). O atacante não se adaptou ao chinês Shandong Luneng e está louco para voltar ao Palmeiras, clube que defendeu em 2009. Ele tem a aprovação do técnico Felipão.

Como o acordo deve ser por empréstimo, o Palmeiras não vai precisar de ajuda de investidores para realizar o negócio. O clube alviverde já enviou sua proposta aos chineses e só espera a resposta para finalizar a contratação. Com o jogador já está tudo acertado. O presidente Arnaldo Tirone confirmou que Obina é um dos jogadores que devem reforçar o Palmeiras. Até antão o negócio estava se tratado em sigilo. "Estamos trabalhando para trazer uns dois ou três atletas e o Obina pode ser um deles."

A contratação de um centroavante é uma das prioridades de Felipão, que temapenas dois jogadores para a posição no elenco: o argentino Barcos e o reserva Betinho, que, com um contrato de apenas três meses, teve pouca chance no time, mas que deve ser titular contra o Figueirense, domingo, na Arena Barueri. O treinador pretende dar descanso para alguns titulares. Na próxima semana, quinta-feira, o time faz sua primeitra partida da decisão da Copa do Brasil contra o Coritiba.