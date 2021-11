Palmeiras ainda celebra tri da Libertadores e joga com reservas em Cuiabá

De ressaca e ainda em estado de êxtase após ser tricampeão continental, o Palmeiras vai ao Mato Grosso enfrentar o Cuiabá com reservas e até mesmo sem o técnico Abel Ferreira nesta terça-feira, às 22 horas, na Arena Pantanal. O time alviverde faz seus últimos compromissos no Brasileirão despreocupado porque já está garantido na próxima da Libertadores e apenas cumpre tabela no torneio nacional.

Abel Ferreira levou um banho de isotônico de alguns jovens atletas no início da entrevista coletiva após o título da Libertadores no Centenário. Como represália, disse, em tom de brincadeira: "Vocês vão para o jogo contra o Cuiabá". A frase deixa claro que o treinador, até para descansar os jogador dos últimos dias exaustivos, usará suplentes contra o Cuiabá. Ele mesmo também ganhou uma folga e não viajou à capital mato-grossense. A equipe será comanda pelo seu auxiliar João Martin.

No Brasileirão, o Palmeiras é o terceiro colocado, com 59 pontos após 35 jogos. Não tem mais chance de título, que deve ficar com o Atlético-MG. Por isso, joga suas últimas partidas para cumprir tabela e já pensa em 2022, sobretudo no Mundial de Clubes. O torneio organizado pela Fifa será disputado nos Emirados Árabes Unidos no início de fevereiro.

O Palmeiras joga na Arena Pantanal com uma escalação formada inteiramente por reservas. O cenário permite que jovens recém-promovidos ao elenco principal, como o lateral-direito Garcia, o lateral-esquerdo Vanderlan, o zagueiro Michel, os meio-campistas Fabinho, Pedro Bicalho, e os atacantes Gabriel Silva e Giovani, ganhem uma chance de mostrar serviço.

A lista de relacionados tem jogadores que sequer estrearam pela equipe principal, a exemplo do goleiro Mateus, do zagueiro Lucas Freitas, e dos atacantes Kevin e Vitor Hugo.

Outros atletas que receberam poucas oportunidades ao longo da temporada também podem ser utilizados, caso de Matheus Fernandes. Além de Fernandes, Vinícius Silvestre, Kuscevic, Renan, Victor Luis, Gabriel Menino, Gabriel Veron e Wesley foram os jogadores do time principal relacionados para a partida. Deste grupo, apenas Veron e Wesley jogaram parte da final em Montevidéu.

O Cuiabá joga para confirmar sua permanência na elite e ao mesmo tempo de olho na pré-Libertadores. O time do Mato Grosso tem 43 pontos e abre a 35ª rodada na 13ª colocação. No primeiro turno, venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 2 a 0.

A equipe duela em casa contra o tricampeão da Libertadores com o apoio de seu torcedor. Já foram vendidos mais de 17 mil ingressos para a partida na Arena Pantanal. Será o maior público do Cuiabá em casa neste Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X PALMEIRAS

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê e Rafael Gava; Clayson, Max e Jenison. Técnico: Jorginho.

PALMEIRAS - Vinícius Silvestre; Gabriel Menino, Kuscevic, Renan e Victor Luis; Matheus Fernandes, Fabinho e Pedro Bicalho; Gabriel Veron, Wesley e Gabriel Silva. Técnico: João Martins.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR)

HORÁRIO - 22h

LOCAL - Arena Pantanal

TV - Premiere.