Palmeiras ainda espera pelo meia Bruno César

SÃO PAULO - A diretoria do Palmeiras acredita que se uma resposta não chegar ao clube até o fim da tarde desta sexta-feira sobre a possibilidade de o Al-Ahli aceitar o pedido de empréstimo do meia Bruno César, a negociação vai esfriar e só deverá ser retomada após as festas de Fim de Ano. Para o técnico Gilson Kleina, seria uma péssima notícia, já que o treinador conta com o jogador para 2014.

O ex-meia do Corinthians, de 25 anos, é apontado como o principal reforço do Palmeiras no ano do seu centenário até agora. Foi o próprio Kleina que o pediu depois de ter garantida sua permanência no clube. O Palmeiras procurou o clube saudita e fez a oferta, já sabendo do interesse de Bruno César de retornar ao Brasil na próxima temporada. O Palmeiras agora aguarda a resposta do Al-Ahli. O problema é que essa situação já dura uma semana.

A negociação é conduzida pelo empresário do jogador brasileiro, Marcos Casseb, que se faz um aliado do Palmeiras porque entende que seu cliente gostaria de defender o time paulista em 2014. Ocorre que o Palmeiras não é o único interessado em repatriar o meia.

R$ 16 MILHÕES

Na negociação de Bruno César com o Palmeiras, o jogador retornaria ao Brasil por empréstimo de um ano, mas com preço de contrato pré-fixado, uma vez que o clube saudita detém 100% de seu contrato. O acordo de Bruno César com o Al-Ahli se estende até o fim de 2016 e seu contrato é avaliado em 5 milhões de euros (R$ 16 milhões).