Palmeiras ainda não terá volta de Maikon Leite e Correa

Maikon Leite, com lesão na coxa esquerda, e Correa, na coxa direita, se machucaram na derrota para o Coritiba, na semana passada. Assim, desfalcaram o Palmeiras diante do Náutico e do Bahia. Como não vão jogar também contra o Cruzeiro, a expectativa é de que possam voltar a treinar com o restante do grupo na semana que vem.

Além deles, o Palmeiras terá os desfalques do zagueiro Thiago Heleno, que vai cumprir o segundo jogo de suspensão, e o volante João Denoni, também suspenso. Sem contar aqueles que estão contundidos há mais tempo e não voltam tão cedo: Valdivia, João Vitor, Wesley e Fernandinho. Para completar, Daniel Carvalho trabalha para melhorar a forma física.

Apesar de tantos desfalques, o técnico Gilson Kleina poderá contar com a volta do lateral-esquerdo Juninho, que cumpriu suspensão na vitória de quarta-feira sobre o Bahia, em Salvador. Assim, a tendência é que o time seja escalado com Bruno; Artur, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção e Patrick Vieira; Luan, Betinho e Barcos.

Mas Gilson Kleina ainda faz um treino na tarde desta sexta-feira, em Araraquara, para definir o time que joga no sábado. A delegação palmeirense seguiu direto de Salvador para a cidade do interior paulista, nesta quinta, e ficará concentrada lá até o jogo contra o Cruzeiro, quando espera dar mais um passo na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.