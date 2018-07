Palmeiras ainda procura por lateral, meia e atacante

O Palmeiras tem sete reforços para o ano que vem, mas ainda quer mais. Para o técnico Oswaldo de Oliveira, ainda falta a contratação de um lateral-esquerdo, um meia e um atacante de área, para conseguir ter uma base forte na próxima temporada.

Até o momento, o clube já acertou com o lateral-direito Lucas, o zagueiro Vitor Hugo, os volantes Amaral, Andrei Girotto e Gabriel, o meia Zé Roberto e o atacante Leandro.

Dos setores que faltam opção, a que mais preocupa é no ataque. Leandro fez um bom campeonato pela Chapecoense, mas não é visto como solução para o setor. A diretoria ainda procura por um nome de peso. Fred e Rafael Sobis foram sondados, mas o salário dificulta o acerto. Já Henrique parece mais distante.

O Palmeiras precisa pagar R$ 6 milhões para ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador ou tentar um novo empréstimo do Mirassol.

Quanto ao lateral-esquerdo e o meio, a ideia é que pelo menos em uma das posições, chegue um atleta de alto nível. Alvaro Pereira era o alvo, mas os dirigentes palmeirenses receberam a informação que, por enquanto, o uruguaio ainda não foi liberado pelo São Paulo. Zé Roberto pode ser utilizado no meio ou na lateral.