Palmeiras ainda sonha em ter Valdivia no clássico com São Paulo

O elenco do Palmeiras se reapresenta nesta terça-feira após dois dias de folga e inicia a preparação para enfrentar o São Paulo, domingo, no Morumbi, com um desfalque importante. O meia Valdivia está com a seleção chilena para a disputa de dois amistosos e, teoricamente, não deve estar em campo no clássico, mas a diretoria ainda mantém um fio de esperança de ter uma surpresa próxima da partida.

O Chile enfrenta a Venezuela no dia 14 e o Uruguai no dia 18. O Palmeiras encara o São Paulo no dia 16. Embora já tenha o pedido negado, o Palmeiras vai mais uma vez solicitar ao técnico Jorge Sampaoli para que libere o meia pelo menos do segundo jogo, pois assim, ele conseguiria estar em campo no domingo.

Na verdade, poucos acreditam que o novo pedido será aceito, mas mesmo assim será realizada a tentativa. Sampaoli negou a liberação anteriormente, alegando que conta em sua seleção com outros atletas que atuam no futebol brasileiro e que os clubes também queriam contar com eles. Assim, teria que abrir mão de todos.

A possibilidade de jogar o clássico é motivo alegado para que o chileno não tenha forçado o cartão amarelo no jogo contra o Atlético-MG. Ele tem dois cartões e caso fosse advertido novamente, estaria suspenso da partida.

Depois da partida com o São Paulo, o Palmeiras enfrenta o Sport no dia 19, na inauguração do Allianz Parque. Mesmo que fique com a seleção, Valdivia assegura que vai voltar ao Brasil para disputar essa partida.