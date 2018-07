Palmeiras ainda tem esperança de Valdivia jogar clássico

O Palmeiras ainda tem esperança de contar com Valdivia para o clássico do próximo domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. O meia está na seleção chilena para a disputa de dois amistosos, mas o técnico Jorge Sampaoli admitiu que pensa em liberar o jogador depois desta sexta-feira, quando enfrentará a Venezuela, em Talcahuano.

"Como técnicos, somos nós que decidimos. Se basta apenas uma partida para analisar o jogador, vamos liberar", disse Sampaoli, em entrevista coletiva nesta quinta-feira no Chile. "Vamos avaliar essa questão ao ver como termina o primeiro jogo e quanto é necessário se manter no grupo para os próximos jogos", completou. Além da Venezuela, o Chile tem um amistoso marcado contra o Uruguai na terça.

Nesta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior comandou um treino coletivo em São Paulo e já esboçou a equipe do Palmeiras para o clássico sem a possível presença do chileno. Como opção, escalou Diogo como armador e trouxe o volante Wesley, que cumpriu suspensão na última rodada, para ajudar na armação das jogadas. Outras novidades foram a entrada de Juninho na lateral esquerda e a transferência de Victor Luís para a posição de volante.

Além de ser o principal jogador do time, Valdivia costuma se dar bem contra o São Paulo. O chileno marcou contra o rival na vitória por 2 a 0 no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista deste ano, e fez ainda outro gol decisivo diante do adversário em 2008, na campanha do título estadual palmeirense - na ocasião, a equipe eliminou os são-paulinos na semifinal.