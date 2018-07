Palmeiras ainda vê indefinição, mas quer manter Valdivia O Palmeiras ainda não dá o "caso Valdivia" como encerrado, mas de agora em diante a diretoria pretende tocar o menos possível no assunto. No último fim de semana, ficou acertado que o meia chileno ficaria no clube até o encerramento da participação da equipe na Copa do Brasil, mas o gerente de futebol César Sampaio disse que agora não há mais prazo para que uma resolução definitiva seja anunciada.