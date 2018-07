Palmeiras altera lista e inclui Borja para jogo com a Ferroviária

O Palmeiras alterou a lista de relacionados para o jogo com a Ferroviária, neste sábado, e incluiu o atacante Miguel Borja. Primeiramente fora dos designados para a partida, o colombiano foi incluído pela comissão técnica cerca de uma hora depois e deve estrear pelo clube, ao entrar no segundo tempo do compromisso, válido pelo Campeonato Paulista.

A presença de Borja entre os relacionados dependeu de uma avaliação física da comissão técnica. O clube estava preocupado com as condições do jogador, pois nesta semana ele passou dois dias sem treinar por compromissos no Uruguai, onde recebeu um prêmio. O colombiano se reapresentou nesta sexta-feira, treino com o elenco e foi liberado para atuar.

O plano do técnico Eduardo Baptista é colocar o reforço no segundo tempo. Borja foi inscrito no Estadual nesta sexta-feira, na vaga de de Moisés, lesionado. O colombiano contratado por R$ 33 milhões tinha estreia prevista apenas para março, pela Copa Libertadores, mas herdou a vaga do companheiro e terá a chance de entrar em campo antes estipulado.

Confira os 23 jogadores relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Egídio, Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Antônio Carlos, Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo

Meio-campistas: Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga, Thiago Santos e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Borja, Dudu, Erik, Keno, Rafael Marques, Róger Guedes e Willian