Palmeiras analisa o mercado e volta a pensar em Éverton Ribeiro

O retorno do técnico Cuca e o começo do Campeonato Brasileiro fazem o Palmeiras ficar atento ao mercado. O clube começou a se movimentar para tentar a contratação de Éverton Ribeiro, meia bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro e atualmente no Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. A diretoria, porém, não confirma oficialmente o interesse.

O empresário do jogador, Róbson Ferreira, disse que o Palmeiras já o procurou para iniciar a negociação. Segundo o agente, a boa relação entre Éverton Ribeiro e o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, vai facilitar as conversas. Os dois trabalharam juntos no Cruzeiro.

O Palmeiras sondou o meia no começo do ano, entretanto recuou diante dos valores elevados. Agora, retoma o planejamento com mais segurança, pois identificou no elenco a necessidade de ter outra opção com características parecidas à do venezuelano Guerra, titular da posição.

Para atuar na criação de jogadas o elenco conta com outros três nomes, todos contratados no início da temporada. Michel Bastos tem sido escalado em outras funções, como lateral ou ala. Já Raphael Veiga, de 21 anos, e Hyoran, de 23, são considerados no clube atletas jovens e de potencial, mas receberam poucas oportunidades.

"Temos de pensar no clube. O elenco precisa ser rodado, para dar oportunidades para todos atuarem", disse o lateral-esquerdo Zé Roberto. A posição dele é também um dos possíveis focos de contratação.

A aproximação por Éverton Ribeiro coincide com duas negociações de saídas do elenco. O atacante Alecsandro, utilizado em oito partidas neste ano, acertou com o Coritiba, clube onde o pai, Lela, foi campeão brasileiro, em 1985.

A outra conversa é por Vitor Hugo. O zagueiro deve acertar com a Fiorentina por R$ 27 milhões. O Palmeiras é dono de 50% dos direitos econômicos, mas receberia R$ 7,5 milhões da divisão do valor por ter de reembolsar a Crefisa em R$ 6 milhões. A patrocinadora master investiu essa quantia em 2015 para viabilizar a chegada do jogador à equipe.