Palmeiras anuncia a contratação de mais um: Alan Patrick

O Palmeiras mantém sua rotina de contratações. Nesta segunda-feira, o clube acertou com o meia Alan Patrick, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Internacional e chega por empréstimo ao time alviverde.

Alan Patrick tem seus direitos ligados ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que não pretendia contar com o atleta. O meia começou no Santos e em 2011 foi negociado com os ucranianos. Em 2013, retornou ao Brasil para jogar no Internacional, onde teve um início discreto, mas ganhou espaço com o passar do tempo e terminou o ano passado bem.

O Palmeiras também está muito próximo de acertar com o volante Arouca. Falta apenas o volante conseguiu a rescisão de contrato com o Santos na Justiça, por falta de pagamento de salários.

No total, o Palmeiras acertou a contratação de 16 jogadores. São eles: o lateral-direito Lucas; os zagueiros Vitor Hugo, Jackson e Victor Ramos; lateral-esquerdo João Paulo; os volantes Amaral, Gabriel e Andrei Girotto; os meias Zé Roberto, Ryder Matos, Alan Patrick e Robinho; os atacantes Dudu, Kelvin, Leandro Pereira e Rafael Marques.