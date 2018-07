Palmeiras anuncia a contratação de Moisés e Rodrigo

O Palmeiras resolveu dar um presente de Natal para sua torcida nesta quinta-feira. O clube anunciou a contratação do volante Rodrigo, que estava no Goiás, e do meia Moisés, do Rijeka, da Croácia. No total, o clube chega a sete reforços para a próxima temporada. Rodrigo firmou contrato de empréstimo por dois anos, enquanto Moisés assinou por cinco temporadas.

Para contar com o volante, que estava no Goiás, o Palmeiras não precisará pagar nada, já que o vínculo do atleta com o time goiano se encerrou recentemente. Já por Moises, o clube vai desembolsar 1 milhão de euros (R$ 4,29 milhões).

"Estou muito feliz por chegar ao Palmeiras. É um sonho que está sendo realizado e espero corresponder as expectativas de todos no clube. Acredito muito em mim mesmo, no meu futebol, e quero corresponder dentro de campo e dar alegrias ao torcedor palmeirense", afirmou Rodrigo, de 21 anos, que foi revelado pelo Goiás.

Já Moisés, de 27 anos, destaca que, após dois anos atuando no futebol croata, conseguiu evoluir bastante como jogador. “Foram dois anos no Rijeka, disputamos a Liga Europa, fizemos partidas muito boas e fomos campeões da Copa e da Supercopa da Croácia 2014. Melhorei muito minha dinâmica de jogo, minha compactação e leitura dentro de campo. No futebol europeu você precisa ser mais rápido, mais ágil”, falou o jogador, que teve passagens por América-MG, Sport, Boa Esporte e Portuguesa.

Antes deles, o Palmeiras já havia contratado o goleiro Vagner, os zagueiros Edu Dracena e Roger Carvalho, o meia Régis e o atacante Erik. O volante Jean, do Fluminense, também tem negociações adiantadas e pode ser anunciado em breve.