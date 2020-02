Palmeiras anuncia a contratação do atacante Rony até o fim de 2024

O Palmeiras anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do atacante Rony, que estava no Athletico-PR. O vínculo assinado é válido até dezembro de 2024. A negociação se arrastava desde janeiro, quando o clube paulista fez uma proposta de R$ 28 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos.

O acerto demorou para acontecer pela falta de acordo entre Rony e o próprio Athletico. Havia muitas dúvidas sobre o valor a ser repassado ao atacante. O jogador entendia ter direito a embolsar 50% do valor da transação, enquanto o clube paranaense defendia que só daria US$ 1 milhão (R$ 4,4 milhões) ao atleta e seus representantes. Para solucionar o impasse, Rony e o seu agente alinharam receber um outro valor, superior ao oferecido pelo Athletico.

A transferência de Rony ainda contou com idas e vindas, inclusive com a proposta do Athletico de renovar contrato para segurar o jogador por mais uma temporada. Esse acordo foi redigido, mas não foi assinado. Depois disso, a diretoria rubro-negra voltou a procurar o Palmeiras até que a transação se concretizasse. O Corinthians também manifestou interesse no atacante, mas admitiu não ter dinheiro e desistiu da briga.

Rony é o segundo reforço do Palmeiras para a temporada. Antes do atacante, o clube alviverde já havia contratado o lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña. No acordo, o Palmeiras ficará com 50% dos direitos do jogador. O clube paranaense segura 35% e o atleta ganha 15%. Existe um acordo para repassar outros 10% do Palmeuras ao atacante.

Com Rony, o técnico Vanderlei Luxemburgo ganha mais uma opção para atacante de beirada de campo. Os jogadores com essa carecterísticas à disposição no elenco são: Dudu, Gabriel Veron, Wesley, Luan Silva e Angulo. Willian também pode atuar na posição, mas vem sendo utilizado como centroavante.

Ficha técnica

Nome: Ronielson da Silva Barbosa

Posição: Atacante

Naturalidade: Magalhães Barata/PA

Nascimento: 11/05/1995

Clubes: Remo (2014-2015), Cruzeiro (2015-2016), Náutico (2016), Albirex Niigata (2017-2018), Athletico-PR (2018-2019), Palmeiras (desde 2020)

Títulos: Campeonato Paraense (2014 e 2015), Copa Sul-Americana (2018), Copa Suruga (2019) e Copa do Brasil (2019)