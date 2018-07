Palmeiras anuncia a contratação do meia Ryder Matos

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira a 16.ª contratação para a temporada de 2015. Depois do zagueiro Jackson e do meia Alan Patrick, foi a vez do também meia Ryder Matos, que estava na Fiorentina (Itália), ser oficializado como novo jogador do clube alviverde.

O jogador realizou exames médicos, já participou do treino comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira nesta segunda e, após assinar contrato de empréstimo por um ano, seguiu com a delegação para a cidade de Itu, no interior de São Paulo, onde a equipe fará um período da pré-temporada até sexta-feira.

"Estou muito feliz por estar em um clube grande como o Palmeiras. Quando soube dessa sondagem, fiquei muito contente e agora vou procurar conquistar o meu espaço nos treinamentos para, quando tiver oportunidade, fazer grandes coisas aqui no Palmeiras", afirmou o atleta.

Na Itália desde os 14 anos - hoje tem 21 -, Ryder Matos buscará se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro. Para isso, o novo reforço conta com a ajuda de outro jogador recém-chegado: o atacante Kelvin, que também saiu cedo do país, mas para jogar no futebol português.

"Fui muito novo para fora do país, fiquei muito tempo na Fiorentina e depois tive um período de seis meses no Córdoba, da Espanha, e acho que adquiri bastante experiência tanto taticamente como tecnicamente. Acho que isso vai me ajudar a fazer um bom campeonato", disse. "Já conhecia o Kelvin, joguei com ele na base da Seleção e já estou me ambientando. Ele também saiu muito novo, então somos dois que vamos nos acostumar ao futebol daqui", completou.

O clube, assim, já confirmou 16 contratações. São eles: o lateral-direito Lucas; os zagueiros Vitor Hugo, Jackson e Victor Ramos; o lateral-esquerdo João Paulo; os volantes Amaral, Gabriel e Andrei Girotto; os meias Zé Roberto, Alan Patrick, Ryder Matos e Robinho; e os atacantes Dudu, Kelvin, Leandro Pereira e Rafael Marques.