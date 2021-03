Palmeiras anuncia a contratação por empréstimo do volante Danilo Barbosa

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira o primeiro reforço para a temporada 2021. O clube acertou a contratação do volante Danilo Barbosa, que desde junho de 2018 defendia o Nice, da França. Aos 25 anos, o atleta nascido em Salvador e revelado no Vasco assinou contrato de empréstimo válido até dezembro.

A negociação entre o Palmeiras e o jogador teve início neste mês. Danilo desembarcou no Brasil no fim de semana para fazer exames médicos e assinar contrato. "Estou muito feliz, muito contente de fazer parte do elenco do Maior Campeão do Brasil. Não vejo a hora de vestir essa camisa, com muita alegria. Vou procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo", disse o jogador.

Danilo foi promovido ao time principal do Vasco em 2014, mas fez somente nove partidas. Depois, iniciou uma passagem pelo futebol europeu. No mesmo ano, ele assinou com o Braga. O volante ainda atuou por empréstimo no Valencia, Benfica, Stardad Liége (Bélgica) e na sequência, trabalhou com o técnico Abel Ferreira na temporada 2017-18 no próprio Braga. Após se destacar na temporada, foi comprado pelo Nice.

A carreira de Danilo Barbosa também é marcada por passagens pelas seleções brasileira de base. O volante foi chamado pela primeira em 2010, pela categoria sub-15. Anos depois, ele integrou o grupo que em 2015 foi vice-campeão Mundial sub-20 na Nova Zelândia. O jogador era o capitão da equipe que tinha ainda o atacante Gabriel Jesus. Ao fim do torneio, Danilo foi escolhido o segundo melhor atleta da competição.