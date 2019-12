Palmeiras anuncia a venda de Thiago Santos ao FC Dallas, dos EUA

O Palmeiras anunciou na tarde desta quinta-feira a venda do volante Thiago Santos para o FC Dallas, dos Estados Unidos. O clube americano pagou 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,2 milhões) pelo jogador de 30 anos.

Thiago Santos tinha vínculo com o Palmeiras até o fim de 2022 e tinha 100% dos direitos econômicos ligados ao clube alviverde. Ele foi contratado no meio de 2015, vindo do América-MG. Na época, o Palmeiras investiu R$ 1 milhão no volante.

As negociações com o FC Dallas estavam adiantadas. Por isso, Thiago Santos não vinha participando dos treinamentos em campo na Academia de Futebol durante a semana.

Ao todo, Thiago Santos participou de 180 partidas pelo Palmeiras, com seis gols marcados. Ele foi campeão brasileiro em 2016 e 2018 pelo clube. Pelo Twitter, o Palmeiras agradeceu e desejou sorte ao volante. Veja abaixo as postagens:

Tamo junto, Thiago Santos! Muito sucesso no decorrer de sua carreira #AvantiPalestra pic.twitter.com/kPk8xX8vNi — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 5, 2019