Palmeiras anuncia acerto com empresa de apostas esportivas para esta temporada

A diretoria do Palmeiras anunciou nesta quarta-feira o acerto com mais um patrocinador para a temporada 2021. Trata-se da Dafabet, empresa de apostas esportivas. O acordo não prevê estampar a marca no uniforme da equipe.

"Estamos felizes em firmar esta parceria com a Dafabet, a primeira empresa do segmento de apostas esportivas a patrocinar o Palmeiras. Agradecemos a confiança e esperamos que esta parceria traga resultados e benefícios para as partes envolvidas, sobretudo para os milhões de torcedores palmeirenses", afirmou o diretor executivo de marketing do clube paulista, Roberto Trinas.

O novo patrocinador vai exibir sua marca em mídias físicas, como placas estáticas na Academia de Futebol e no painel de led do Allianz Parque, e digitais, como as redes sociais do clube, o canal do Palmeiras no YouTube e o site oficial. Sem entrar em detalhes, o Palmeiras projeta promoções e bônus para os torcedores.

"Esta parceria entre o Maior Campeão do Brasil e o vencedor da Libertadores com uma das maiores empresas de apostas online do mundo é apenas o começo de uma grande história escrita em conjunto. Estamos orgulhosos que o Palmeiras tenha escolhido a Dafabet para se juntar à Família Palmeiras como a sua primeira escolha de um parceiro de apostas", afirmou o diretor executivo da Dafabet para o Brasil e América Latina, Kasper Trier.