Palmeiras anuncia acerto com volante Andrei Girotto

O Palmeiras confirmou nesta sexta-feira a contratação do volante Andrei Girotto, que estava no América-MG. O jogador de 22 anos assinou contrato de empréstimo válido até 31 de dezembro de 2015. Ele pertence ao Tombense, de Minas, clube do empresário Eduardo Uram.

Em entrevista ao site oficial do clube, o novo reforço falou da emoção em chegar ao Palmeiras. “Trabalhei muito para chegar uma oportunidade como esta e, agora que alcancei, vou dar o meu máximo para conseguir o melhor possível neste ano aqui no Palmeiras. Estou preparado, pois já trabalhei com jogadores experientes e que, inclusive, jogaram aqui, como Obina, Willians e Magrão, e eles foram me instruindo bem. Chego pronto para desempenhar bem o meu papel”, disse o jogador.

Para se apresentar aos torcedores, o jogador deixou claro que seu ponto forte é a marcação, entretanto, pode surpreender no ataque. “Tenho uma pegada forte atrás, pois a marcação é primordial na minha posição. Eu também tenho característica para chegar à frente, principalmente no chute de fora da área”.

O jovem de 22 anos terá a primeira oportunidade de atuar na elite do futebol brasileiro. "Estou ansioso. Disputei duas Série B e agora será uma nova experiência. Vou encarar como venho fazendo desde o começo da minha carreira. Vai ser mais um objetivo e, com certeza, vitorioso".

Antes do América-MG, o jogador defendeu o Hércílio Luz e o Metropolitano, ambos de Santa Catarina. Andrei é o quarto reforço anunciado pelo Palmeiras. Anteriormente, o clube confirmou o acerto com o lateral-direito Lucas e com o volante Amaral. O zagueiro Vitor Hugo também está certo, mas ainda não foi confirmado pelo clube.