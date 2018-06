Palmeiras anuncia acerto para vender Tchê Tchê e confirma reforço

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, confirmou na noite desta quarta-feira duas novidades no elenco. O clube fechou acordo para contar no ano que vem o atacante Arthur Cabral, do Ceará, por R$ 5 milhões, e acertou com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, o valor da negociação pelo meia Tchê Tchê, que depende de combinar os salários com o clube europeu para se transferir por R$ 20 milhões.

"Entre Palmeiras e Dínamo está acertado. Ainda não tem acerto do Tchê Tchê com o Dinamo. Depois desse acerto tem contrato, exame médico, uma série de fatores. Como vazou a notícia, a gente resolveu deixar o Tchê Tchê fazendo trabalhos internos até que tudo se resolva", explicou Mattos. O meia tem treinado separado do elenco enquanto aguarda a definição da sua transferência para a Ucrânia.

Para o próximo ano o clube tem o primeiro reforço garantido. Arthur Cabral, de 20 anos, tem 17 gols marcados nesta temporada terá 50% dos direitos econômicos comprados. "O Palmeiras, continuando no processo de sempre pensar não só no presente, mas também no futuro, fez a aquisição do Arthur Cabral, jogador do Ceará. Não para agora. Ele ainda está passando por processo de amadurecimento e vai concluir o ano no Ceará", afirmou.

Arthur se destacou na campanha do Ceará no título estadual e antes do acordo com o Palmeiras, era pretendido também por outras equipes, como o Corinthians.