Palmeiras anuncia amistoso com o XV de Piracicaba SÃO PAULO - A diretoria do Palmeiras informou nesta terça-feira que marcou um amistoso contra o XV de Piracicaba no dia 12 de janeiro, às 19h30, no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP). A partida servirá como preparação para a estreia do Campeonato Paulista, três dias depois, contra o Botafogo.