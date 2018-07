Palmeiras anuncia contratação do atacante Barcos Após uma longa negociação, o Palmeiras se acertou com a LDU e oficializou, na noite desta terça-feira, a contratação do atacante argentino Hernán Barcos. O jogador de 27 anos foi uma indicação do técnico Luiz Felipe Scolari, que reclamou à diretoria do Palmeiras a necessidade de um centroavante experiente e goleador dentro do elenco.