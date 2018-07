Palmeiras anuncia contratação do atacante Hernán Barcos

SÃO PAULO - Após uma longa negociação, o Palmeiras se acertou com a LDU e oficializou na noite desta terça-feira, a contratação do atacante argentino Hernán Barcos. O jogador de 27 anos foi uma indicação do técnico Luiz Felipe Scolari, que reclamou à diretoria do Palmeiras a necessidade de um centroavante experiente e goleador dentro do elenco.

Barcos se destaca pelo bom posicionamento e por marcar muitos gols de cabeça. O treinador palmeirense ficou impressionado com os números de Barcos na equipe equatoriana. Foram 53 gols em 92 partidas. Ele foi o vice-artilheiro da Copa Sul-Americana do ano passado, com seis gols marcados.

O Boca Juniors chegou a sondá-lo no final do ano passado, mas a negociação não foi adiante. Antes de chegar ao Equador ele jogou na Argentina (Racing e Huracán), Paraguai (Guarani), Sérvia (Estrela Vermelha) e China (Shanghai Shenhua e Shenzhen).

Para contratar Barcos, o Palmeiras vai pagar U$ 4 milhões (cerca de R$ 7,1 milhões) por 70% dos direitos do atleta. O clube alviverde chegou a disputá-lo com uma equipe do Oriente Médio, mas o próprio jogador demonstrou a intenção de jogar no futebol brasileiro.