Palmeiras anuncia drive-in em sua arena para exibir jogo com o Tigres pelo Mundial

O Allianz Parque, casa oficial do Palmeiras, também entrará no clima do Mundial de Clubes. Isto porque o estádio paulista será disponibilizado como drive-in para a exibição do jogo entre a equipe alviverde e o Tigres, do México, neste domingo. A iniciativa parte do próprio clube. No começo da pandemia, dirigentes da arena organizaram eventos musicais no mesmo formato.

A bola rola para Palmeiras e Tigres às 15 horas (horário de Brasília). Mas, como o Catar está proibido de receber turistas, o torcedor palmeirense tem de recorrer a outros meios para acompanhar seu time. O Allianz promete deixar o torcedor no clima da decisão. Os interessados podem adquirir os ingressos, que são limitados, através de site oficial do estádio.

As entradas variam de R$ 432 e R$ 1.200, dependendo do setor da arenadio. Além disso, cada veículo poderá contar com lotação máxima de quatro pessoas. A entrada também dá direito a uma mesa do lado de fora do carro, respeitando os protocolos sanitários de distanciamento estabelecidos para conter o avanço da covid-19. Sócios-torcedores do Palmeiras terão desconto de até 20%.

Em entrevista coletiva como prévia do confronto, o técnico Abel Ferreira diz que prevê um duelo equilibrado com o rival mexicano. Segundo o comandante português, o Tigres "é um time com grandes jogadores, tem uma forma propositiva de jogo, que valoriza o ataque. Estamos preparados para escalar esta montanha", avaliou.