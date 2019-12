Palmeiras anuncia fim das negociações com Jorge Sampaoli

O Palmeiras anunciou que encerrou as negociações com o técnico Jorge Sampaoli. O clube informou que não chegou a um acordo financeiro e que por isso as conversas com o treinador não seguirão adiante. O argentino era o principal nome para comandar a equipe na próxima temporada, no lugar de Mano Menezes, demitido antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro.

Sem Sampaoli, o Palmeiras vai ao mercado atrás de um novo treinador e dois nomes já estavam ganhando força antes mesmo do fim das negociações com o argentino. O mais cotado no momento é Vanderlei Luxemburgo, que na sexta-feira anunciou que não irá renovar com o Vasco. Outra opção bastante comentada no clube é o espanhol Miguel Ángel Ramírez, campeão da Copa Sul-Americana pelo Independiente Del Valle, do Equador.

Luxa ainda é um nome que divide bastante opinião no Palmeiras. Há quem o ame e quem o odeie e isso acontece, inclusive, entre membros da diretoria. Algo que não acontece com Ramírez. No caso do espanhol, a preocupação é com o conhecimento dele em relação ao futebol brasileiro e também pela dúvida se o estilo de jogo adotado pelo treinador se adaptaria ao elenco alviverde.

O Palmeiras foi comandado por Andrey Lopes nas últimas rodadas do Brasileirão, mas a diretoria não cogita efetivá-lo no cargo. O objetivo do presidente Maurício Galiotte é definir o novo treinador o mais rápido possível, para não atrasar ainda mais o planejamento para a próxima temporada.

A negociação entre Sampaoli e Palmeiras se intensificou na última quinta-feira, quando representantes do clube se reuniram com o treinador em um hotel no Rio de Janeiro. Os dirigentes fizeram uma proposta, o técnico fez uma contra-proposta e os palmeirenses decidiram não aceitar o valor, entendendo que seria um investimento muito elevado.