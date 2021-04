Palmeiras anuncia lista com 50 jogadores para a disputa da Recopa Sul-Americana

O Palmeiras divulgou na noite desta sexta-feira a lista dos jogadores inscritos para a disputa da Recopa Sul-Americana. Os duelos pelo título serão contra o Defensa y Justicia, da Argentina, nos próximos dias 7, em Buenos Aires, na Argentina, e 14, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O clube alviverde conquistou o seu lugar na competição continental por ter vencido a Copa Libertadores e os argentinos por serem os atuais campeões da Copa Sul-Americana. Único reforço da janela de transferências, até aqui, Danilo Barbosa fica com a camisa 18. Rony, que usava a 11, assumiu a 7, que era de Dudu.

A camisa 9 ficou com o meio-campista equatoriano Erick Pluas, de 19 anos, que faz parte do elenco do time sub-20.

Nesta sexta-feira, com as voltas do goleiro Jailson, do zagueiro Kuscevic, do meio-campista Gustavo Scarpa e do atacante Breno Lopes, os últimos que estavam de recesso, o Palmeiras treinou com o grupo completo na na Academia de Futebol pela primeira vez desde o fim da vitoriosa temporada 2020.

Apesar do retorno, o trio de linha trabalhou sob uma carga menor, em dimensões reduzidas e com bola, ao lado de Gabriel Furtado e Angulo (ambos do grupo de apoio) e Zé Rafael e Gabriel Veron (que cumprem um cronograma individualizado). O atacante Wesley ficou a maior parte do tempo na parte interna do centro de excelência e o meio-campista Gabriel Menino deu sequência ao tratamento da lesão no tornozelo direito.

Confira a lista completa do Palmeiras:

1 - Vinicius Silvestre

2 - Marcos Rocha

3 - Renan

4 - Benjamín Kuscevic

5 - Patrick de Paula

6 - Lucas Esteves

7 - Rony

8 - Zé Rafael

9 - Erick Pluas

10 - Luiz Adriano

11 - Wesley

12 - Mayke

13 - Luan

14 - Gustavo Scarpa

15 - Gustavo Gómez

16 - Vitinho

17 - Matías Viña

18 - Danilo Barbosa

19 - Breno Lopes

20 - Lucas Lima

21 - Weverton

22 - Davi

23 - Raphael Veiga

24 - Natan

25 - Gabriel Menino

26 - Victor Luis

27 - Gabriel Veron

28 - Danilo

29 - Willian

30 - Felipe Melo

31 - Mateus

32 - Garcia

33 - Alan Empereur

34 - Ramon

35 - Fabinho

36 - Kevin

37 - Rafael Elias

38 - Marcelinho

39 - Marino Hinestroza

40 - Caio Cunha

41 - Giovani

42 - Jailson

43 - Jhow

44 - Henri

45 - Pedro Bicalho

46 - Vanderlan

47 - Robinho

48 - Newton

49 - Gabriel Silva

50 - Pedro Acacio