Palmeiras anuncia lista de dispensa com 16 nomes - e ela pode aumentar

SÃO PAULO - O Palmeiras anunciou em seu site a lista dos jogadores que não vão ficar na equipe para a próxima temporada. No total, a lista conta com 16 jogadores e o número pode ser aumentado nos próximos dias.

Cinco atletas não terão vínculos renovados: o lateral-esquerdo Leandro, o volante João Vitor, o meia Daniel Carvalho e os atacantes Betinho e Obina.

E mais 11 possuem contrato com o clube e estão liberados para procurar clube: os goleiros Pegorari e Carlos, os laterais Fabinho Capixaba, Luís Felipe e Gerley, os zagueiros Leandro Amaro e Wellington, o volante Tinga, o meia Patrik e os atacantes Daniel Lovinho e Tadeu.

Todos os citados não vão enfrentar o Santos, sábado, na Vila Belmiro, e já estão liberados para procurar outros clubes. No clássico, o técnico Gilson Kleina vai dar prioridade para os garotos da base, como aconteceu diante do Atlético-GO, no último domingo.