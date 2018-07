Palmeiras anuncia nova numeração e deixa camisa 5 para Arouca

O Palmeiras divulgou nesta sexta-feira a numeração fixa para a temporada com algumas novidades. A principal delas é o fato do goleiro Fernando Prass trocar o número 25 pela camisa 1, que antes era usada por Bruno. Outro que estava no elenco e que mudou de número para um que seria, teoricamente, entre os titulares é o zagueiro Nathan, que abandonou a 53 e passará a vestir a 4.

Como ainda não confirmaram as contratações de Alan Patrick e Jackson, a dupla não aparece na lista. Em relação aos outros reforços, Victor Ramos herdou a camisa 3, que era de Lúcio, João Paulo fica com a 6 de Juninho e Zé Roberto assume a 11, que era usada por Wesley.

Das camisas "titulares", só a 5 não tem dono e pode ficar com Arouca, que negocia com o Palmeiras. Outro número em aberto é o 12, normalmente utilizado pelo goleiro reserva, mas que o clube aposentou em homenagem ao goleiro Marcos.

A lista tem 40 jogadores, 12 a mais do que o limite de jogadores que podem ser inscritos no Campeonato Paulista. Assim, ainda considerando as contratações que a diretoria quer fazer, muitos atletas devem ser emprestados.

Veja a numeração completa:

1 - Fernando Prass

2 - Tobio

3 - Victor Ramos

4 - Nathan

6 - João Paulo

7 - Dudu

8 - Mendieta

9 - Cristaldo

10 - Valdivia

11 - Zé Roberto

13 - Maikon Leite

14 - Mouche

15 - Amaral

16 - Victor Luis

17 - Leandro Pereira

18 - Gabriel

19 - Rafael Marques

20 - Allione

21 - Patrick Vieira

22 - João Pedro

23 - Renato

27 - Robinho

28 - Andrei Girotto

29 - Kelvin

31 - Vitor Hugo

32 - Lucas

34 - Wellington

35 - João Denoni

36 - Matheus Muller

37 - Vinicius

38 - Leandro

39 - Rodolfo

40 - Tiago Real

41 - Thiago Martins

42 - Ayrton

43 - Luiz Gustavo

44 - Gabriel Dias

47 - Fábio

48 - Vinicius (goleiro)

49 - Jailson