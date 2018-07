Palmeiras anuncia o corte de seis atletas antes de viagem para Itu

O Palmeiras viaja na noite desta segunda-feira para Itu, no interior de São Paulo, onde dará sequência à sua pré-temporada. O técnico Oswaldo de Oliveira decidiu levar 32 jogadores para o SPA Resort, onde a equipe ficará até esta sexta. Ficaram em São Paulo os jogadores que estão machucados e os que não serão aproveitados.

Ficaram na capital paulista e não devem ser aproveitados: Gabriel Dias, Lucas Morelatto, Tiago Real, Patrick Vieira, Vinicius e Rodolfo. Outros cinco atletas permanecem na Academia de Futebol por estarem machucados ou se recuperando de lesão. Casos de Luiz Gustavo, Matheus Muller, Mouche, Valdivia e Leandro. Já João Pedro e Nathan estão com a seleção brasileira que disputa o Sul-Americano Sub-20, no Uruguai.

O técnico Oswaldo de Oliveira já avisou que pretende trabalhar com 34 jogadores durante a temporada. Do time que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, apenas o atacante Gabriel Jesus deve ser promovido, o que totaliza 44 jogadores no elenco alviverde.

Confira a lista dos jogadores que irão para Itu:

Goleiros - Fernando Prass, Fábio, Jailson e Vinicius Silvestre

Zagueiros - Tobio, Vitor Hugo, Victor Ramos, Jackson, Wellington e Thiago Martins

Laterais - Lucas, Ayrton, João Paulo, Zé Roberto e Victor Luis

Volantes - Amaral, Gabriel, Andrei Girotto, Renato e João Denoni

Meias - Mendieta, Robinho, Alan Patrick, Allione, Ryder Matos e Julien

Atacantes - Dudu, Rafael Marques, Kelvin, Leandro Pereira, Cristaldo e Maikon Leite