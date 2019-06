Palmeiras anuncia que disputará Florida Cup pela primeira vez em janeiro de 2020

O Palmeiras é mais um clube brasileiro que vai disputar a Florida Cup, um torneio amistoso em Orlando, nos Estados Unidos, que é realizado em janeiro durante o período de pré-temporada no Brasil. Para a edição de 2020, a sexta da competição, a organização convidou o atual campeão brasileiro e anunciou que chamou também o Atlético Nacional, da Colômbia.

A Florida Cup, que acontece desde 2015, reúne times da Europa e América do Sul e será realizada em 2020 entre os dias 13 e 20 de janeiro. Todos os confrontos serão internacionais - ou seja, times do mesmo país não irão se enfrentar - e realizados no Exploria Stadium, estádio do Orlando City, em Orlando.

"Assim como aconteceu em 2018, quando levamos o time para disputar amistosos no Panamá e na Costa Rica, o objetivo da participação na Florida Cup é criar laços mais fortes entre atletas e comissão técnica e, claro, preparar a equipe para a temporada de 2020. Vamos passar uma semana juntos, com ótima estrutura preparada pela organização do evento e grandes adversários", afirmou Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras.

A viagem do Palmeiras aos países da América Central no ano passado coincidiu com uma mudança significativa no desempenho da equipe dentro de campo, que, no final da temporada, sagrou-se campeã brasileira pela 10.ª vez. Além de vencer os três amistosos disputados entre Panamá e Costa Rica, o time, a partir daquele momento, realizou 36 partidas com 22 vitórias, 10 empates e quatro derrotas.

Palmeiras e Atlético Nacional são os dois primeiros clubes anunciados pela organização da Florida Cup. As demais equipes serão anunciadas nas próximas semanas, assim como a tabela de jogos e outras novidades da competição.

O time alviverde será o 27.º a participar da Florida Cup, sendo o nono do Brasil. Os outros foram Flamengo, São Paulo, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Vasco, Bahia e Internacional. Os clubes de outros países que já jogaram a competição são: Ajax (HOL), PSV Eindhoven (HOL), Eintracht Frankfurt (ALE), Bayer Leverkusen (ALE), Schalke 04 (ALE), Wolfsburg (ALE), Colônia (ALE), Shakhtar Donetsk (UCR), River Plate (ARG), Estudiantes (ARG), Atlético Nacional (COL), Millonarios (COL), Independiente Santa Fe (COL), Barcelona (EQU), Fort Lauderdale Strikers (EUA), Tampa Bay Rowdies (EUA), Rangers (ESC) e Legia Varsóvia (POL).