Palmeiras anuncia renovação do contrato de Alecsandro por um ano

Alecsandro vai permanecer por mais um ano no Palmeiras. Um dia após marcar o gol que definiu o triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória na rodada final do Campeonato Brasileiro, o centroavante acertou a renovação do seu vínculo até o final da próxima temporada.

Contratado em junho de 2015, Alecsandro conquistou os títulos da Copa do Brasil naquele ano e do Brasileirão nesta temporada, tendo marcado 14 gols em 54 partidas, sendo 12 nesta temporada, o que o deixou como vice-artilheiro do time em 2016, atrás apenas de Gabriel Jesus. Agora, de contrato renovado, Alecsandro espera voltar a ter sucesso com a camisa do Palmeiras na próxima temporada.

"É um clube com o qual me identifiquei bastante, fiquei encantando com a torcida desde o início. Conquistei dois títulos aqui e quero dar sequência ao que fizemos nesses dois anos. Estou muito feliz no Palmeiras, me dou bem com todos os companheiros. É um lugar onde me sinto em casa. Ainda mais com o centro de excelência que será inaugurado no ano que vem, a expectativa é grande para começar logo a trabalhar em 2017", disse, neste segunda-feira.

O último gol de Alecsandro pelo Palmeiras, aliás, foi especial, pois acabou sendo o seu centésimo na história do Brasileirão. Além disso, ele homenageou Bruno Rangel, uma das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense. "Vou guardar a bola do gol com muito carinho, porque, além de ser meu centésimo gol em Brasileiros, eu pude entrar com o nome do Bruno na camisa", comentou.

A renovação do contrato de Alecsandro, confirmada nesta segunda-feira, se junta a uma série de acordos fechados nos últimos dias pela diretoria. Na semana passada, o Palmeiras anunciou que assinou para o próximo ano com outros dois veteranos, o goleiro Jaílson e o lateral-esquerdo Zé Roberto. Além disso, Alexandre Mattos acertou para seguir como diretor de futebol do clube até 2018.