Palmeiras anuncia retorno do atacante Leandro Pereira

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira o retorno do atacante Leandro Pereira. O jogador de 24 anos vem por contrato de empréstimo de um ano de duração cedido pelo Brugge, da Bélgica, onde chegou em 2015 após passagem pelo clube paulista, com 30 jogos disputados e dez gols marcados em nove meses de vínculo.

Leandro se destacou na Chapecoense antes de ser contratado pelo Palmeiras, no começo do ano passado. "Estou muito feliz. Eu sempre falei para o pessoal que trabalha comigo que pensava em voltar e foi uma felicidade enorme quando o (diretor de futebol) Alexandre Mattos me ligou", comentou o atacante, que nesta quinta-feira se reapresenta ao clube para iniciar a nova etapa.

O atacante contou que o retorno realiza um sonho alimentado ainda na Europa, quando ficava acordado para ver os jogos do clube paulista. "Eu acompanhava o Palmeiras da Bélgica sempre que possível. Era um fuso horário grande, mas eu ficava até de madrugada para assistir aos jogos. Recebi a medalha da Copa do Brasil e fiquei muito feliz. Estava sempre acompanhando e torcendo muito", disse.

A vinda de Leandro Pereira coincide com a saída de outro atacante. O argentino Cristaldo será o novo reforço do Cruz Azul, do México, e foi ao treino do clube nesta quarta-feira para se despedir dos companheiros.