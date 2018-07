Palmeiras anuncia Wesley e apresenta o meia na terça-feira

Agora é oficial: o meio campista Wesley é jogador do Palmeiras. Mais de dois meses depois de entrar em acordo com o jogador, o clube paulista anunciou que conseguiu um parceiro para efetuar o pagamento da primeira parcela a ser paga ao Werder Bremen, que contratou Wesley em 2010, do Santos. Segundo Paulo Vinícius Coelho, jornalista da ESPN Brasil, a empresa seria a Toksai.

O meia será apresentado às 12h da terça-feira, na Academia de futebol. Ele está inscrito no Campeonato Paulista e fica à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para estrear já na quarta, contra o Paulista, em Jundiaí.

Wesley vinha treinando no Palmeiras desde o meio de fevereiro, mas não podia atuar pelo novo time. O Alviverde tinha uma carta de crédito como garantia do pagamento de 6 milhões de euros - R$ 14,1 mi -, mas precisava de um investidor para efetuar a primeira das três parcelas de dois milhões de euros.

Até uma campanha na internet para arrecadar fundos de torcedores foi criada e fracassou. Aliás, o anúncio da contratação foi segurado até as 0h desta segunda, quando se encerrava a tal campanha.

A trabalhosa compra de Wesley anima os dirigentes palmeirenses. “Se hoje temos 80% de chances nos torneios que estamos envolvidos, com o Wesley estaremos entre os melhores elencos do país”, disse anteriormente o vice-presidente de futebol do clube, Roberto Frizzo.

Felipão pede calma. “O torcedor não pode esquecer que ele está há dois meses sem jogar. Ele vem trabalhando normalmente, se integrando ao grupo, voltando, mas só vou cobrar num determinado momento. Eu sei o quanto demora para ele voltar à melhor condição física", comentou Felipão em coletiva após a vitória sobre o Coruripe por 3 a 0. "Ele joga em duas ou três posições e joga muito bem.”