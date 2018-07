Palmeiras apela para uma equipe mista contra o Guarani Classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores, o Palmeiras vai a campo neste domingo para enfrentar o já rebaixado Guarani, às 16 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 18.ª e penúltima rodada, com um time misto, mas sem euforia. Pelo menos é o que garante o técnico Gilson Kleina, que desde a última quinta-feira, quando o time derrotou o Libertad, tem batido no ponto de que não existem motivos para tanta comemoração e, consequentemente, a perda do foco.