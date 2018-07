Palmeiras aposta em 3 atacantes para abrir vantagem

Líder com folga da Série B, somando 11 jogos de invencibilidade, o Palmeiras vê no confronto pela Copa do Brasil um teste de afirmação da qualidade do time diante de um adversário com retrospecto também muito positivo. O Atlético-PR não perde desde que o técnico Vágner Mancini assumiu o cargo, há dez jogos - assim, subiu para quinta colocação no Brasileirão.

"Nós, do Palmeiras, temos o interesse e a ansiedade de mostrar o nosso trabalho para todos os que duvidam da capacidade. O Atlético-PR vem muito bem na Série A e isso nos motiva a tentar ganhar", disse o volante Márcio Araújo. O último encontro palmeirense com outro clube da elite nacional foi pela semifinal do Campeonato Paulista, contra o Santos.

Márcio Araújo ressaltou que o Palmeiras, por estar na Série B, entra na Copa do Brasil como "azarão". Mas a aparente postura modesta do atual campeão do torneio contrasta com a formação ousada que vai a campo. No último treino antes da partida, o técnico Gilson Kleina tirou o volante Charles e escalou como titular o atacante Ananias, que vai formar o trio ofensivo com Leandro e Alan Kardec.

O treinador surpreendeu ao mudar o esquema tático utilizado nas últimas partidas, o 4-4-2, para o 4-3-3. Após a vitória sobre o Paysandu, no último sábado, Gilson Kleina tinha cogitado alterar apenas a formação do meio-de-campo, ao tirar um dos três volantes para escalar mais um meia de criação. Mas apostou em mais um homem de frente para tentar construir no Pacaembu uma vantagem confortável para o jogo de volta, na semana que vem, em Curitiba.

No treino de terça-feira, o técnico insistiu na repetição das cobranças de escanteio e também na saída de bola. Com três atacantes, os laterais pouco avançaram. Pela esquerda, Ananias e Wesley devem armar as principais jogadas. E na direita, Leandro terá a aproximação de Mendieta, novamente substituto de Valdivia, machucado.

Na defesa, o zagueiro Vilson está recuperado de lesão na coxa direita e treinou normalmente ao lado de Henrique. O setor tem preocupado Gilson Kleina, pois o Palmeiras, jogando como mandante, levou gols em quatro dos últimos cinco jogos. Evitar a incômoda tendência será fundamental para buscar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil - no regulamento do torneio, os gols marcados como visitante servem como critério de desempate.

"O fato de ter três atacantes não significa que nosso time vai ficar exposto. Todos, desde o ataque, têm de se aplicar bastante na marcação", pediu o volante Márcio Araújo.

A torcida também parece ansiosa para ver o reencontro com um clube da primeira divisão. Até a noite de terça-feira, dois setores de arquibancada estavam com ingressos esgotados e, ao todo, 15 mil entradas já tinham sido vendidas. A previsão é de que o estádio esteja cheio.

No Atlético-PR, o técnico Vagner Mancini reconhece o bom momento e a força histórica do Palmeiras. Por isso, pediu cuidado aos seus jogadores no confronto desta quarta-feira no Pacaembu. Para ele, a equipe paranaense precisa mostrar uma boa marcação e usar da velocidade no ataque para conseguir um bom resultado no jogo de ida das oitavas de final.