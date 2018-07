Palmeiras aposta em boa largada no Brasileiro para se recuperar

O Palmeiras estreia nesta segunda-feira no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, no Rio, às 20h, para iniciar uma nova fase na temporada. A primeira rodada da competição vem um momento importante para a equipe conseguir autoafirmação após a sofrida derrota na final do Campeonato Paulista e o dolorido empate contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, com gol nos acréscimos.

O técnico Roger Machado usou os últimos dias para conversar bastante com os jogadores e alertá-los sobre a necessidade de esquecer os tropeços. O treinador considera fundamental ter um bom início no Brasileiro. "Até a parada para a Copa são 12 jogos. Muita coisa se decide nesses primeiros confronto. Um bom aproveitamento antes dessa parada diz muito e vai fazer a diferença", afirmou.

Outra preocupação dele é não fazer novamente o Palmeiras perder para o próprio complexo de favoritismo. No ano passado a equipe fracassou por motivos como a cobrança em corresponder às expectativas pelo investimento realizado em contratações. Para 2018 a diretoria contratou menos e gastou menos também. Ainda assim a equipe convive com a cobrança.

"A gente não abre mão de entender que realmente foi criado um gurpo forte. O campeonato nem inciou e é difícil apontar um favorito. Mas no papel, isso é uma coisa. O papel aceita tudo. A prática é outra coisa", afirmou Roger. O treinador não pretende mexer no time e deve escalar uma formação parecida à usa nas últimas partidas da equipe.

O jogo no Rio marca um reencontro. Agora no Botafogo, o técnico Alberto Valentim enfrenta o clube de onde saiu no fim do ano passado. Auxiliar técnico do Palmeiras em duas passagens, ele terminou 2017 como interino e deixou a equipe em comum acordo com a diretoria após recusar a oferta de ser mantido como auxiliar depois da contratação de Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PALMEIRAS

BOTAFOGO: Gatito Fernandez; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Marcelo, Renatinho (Matheus Fernandes) (Marcos Vinícius), Leo Valencia e Leandro Carvalho (Rodrigo Pimpão); Brenner. Técnico: Alberto Valentim.

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis (Diogo Barbosa); Felipe Melo e Bruno Henrique; Lucas Lima, Dudu, Willian (Keno) e Borja. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Local: Engenhão, no Rio de Janeiro

Horário: 20h

Na TV: Pay-per-view