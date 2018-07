Palmeiras aposta em pré-temporada por ano sem lesões

"O ano foi muito cheio, muitos jogos, e os atletas chegaram ao limite. Acaba sendo normal. O que não é normal é que tivemos lesões diferentes. Foram duas lesões de ombro em menos de 15 dias, algo raro de acontecer. Tivemos lesões de joelho, tornozelo e algumas musculares. Nossa objetivo é fazer uma base boa no início da temporada e elevar o nível de força. Assim, os atletas poderão aguentar o máximo possível a temporada sem que tenham lesões", declarou.

Para que os jogadores voltem com um bom nível físico, Xhá também revelou que a comissão técnica passou algumas dicas a serem seguidas durante as férias. "Fizemos uma programação para os atletas dividida em quatro semanas. Na primeira semana de dezembro a carga fica bem menor e a intenção é de eles descansarem. Na segunda e terceira semanas, pedimos para fazerem um trabalho de força. E na quarta semana, que já é um período de festas, quando se come mais, pedimos para eles trabalharem a parte aeróbica."

O preparador ainda revelou uma maior preocupação com alguns atletas, que ganham peso com mais facilidade. "Acompanhamos o peso de quando eles saíram e indicamos o que é o ideal para o retorno, até para facilitar a pré-temporada para eles. Não é uma obrigatoriedade, mas o ideal é eles terem essa conscientização para voltarem próximos do ideal. Isso facilita tanto para o clube quanto para eles", comentou.