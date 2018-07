Palmeiras aposta em promessas para bater o Prudente

Enquanto não consegue reforçar o elenco com uma contratação de peso - como a de Kléber - para amenizar críticas e cobranças, o Palmeiras tenta apostar em jovens promessas. E, quando essas promessas não vão bem ou oscilam, o jeito é insistir. É o que Jorge Parraga fará neste sábado contra o Prudente, às 18h30, em Barueri. Dará nova chance a dois garotos que ganharam oportunidades com ele e ainda buscam afirmação: Gabriel Silva e Vinícius. O jogo terá transmissão ao vivo da Rádio Eldorado/ESPN e do estadão.com.br.

Revelados pelas categorias de base do Palmeiras, ambos entraram na fogueira de ter de conviver com cobranças resultantes de fracassos muito anteriores a eles, mas já sentiram a pressão do ambiente no clube. O jovem atacante, de apenas 16 anos, diz que tem sido obrigado a se dividir entre a profissão no campo e os estudos. "Estou conciliando tudo e dentro do que imaginava até que está caminhando bem. Nesta semana fiz muitas provas", disse Vinícius.

No clássico contra o São Paulo, nenhum dos dois garotos conseguiu corresponder às expectativas de Parraga, que os conhece do time B. Gabriel Silva, que subiu para o time profissional depois de boas atuações na Copa São Paulo no início do ano, também aponta a necessidade de mostrar um bom desempenho contra o Prudente.

O 10 EM CAMPO - Cleiton Xavier se recuperou mais rápido do que o esperado da entorse no joelho esquerdo sofrida no primeiro tempo do clássico de quarta-feira. O armador, que tinha previsão de só jogar na semana que vem, voltou a treinar na sexta e será escalado.