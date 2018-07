Palmeiras aposta em mudanças para iniciar reação no Paulista

Depois de protestos da torcida, derrotas em sequência, busca por um refúgio e muita conversa, o Palmeiras tem nesta quinta-fera a oportunidade de mostrar que tudo isso valeu para marcar um reinício na temporada. A equipe luta por uma vitória contra o Rio Claro, no Pacaembu, para restaurar a paz e se manter vivo no Campeonato Paulista.

As quatro derrotas seguidas empurraram o clube para uma grande turbulência e para a lanterna do grupo no Estadual. A comissão técnica encontrou como solução levar o elenco para dois dias de concentração em Atibaia, onde o técnico Cuca comandou dois treinos secretos, embora o último deles também tenha sido tumultuado.

Na tarde desta quarta, um grupo de palmeirenses conseguiu entrar no hotel da equipe para protestar contra a má fase do time. Os torcedores levaram faixas e gritaram enquanto a equipe treinava no campo. Pouco depois, o grupo foi retirado do local pelos seguranças.

O episódio foi o terceiro conflito entre time e torcida em menos de uma semana. No sábado, palmeirenses entraram no treino do time em São Paulo para conversar com jogadores. Na madrugada de segunda-feira, uma pedra atingiu o ônibus da delegação na estrada, durante o trajeto de volta de Presidente Prudente, onde a equipe foi goleada pelo Água Santa.

Nesse clima de fervura o técnico Cuca deu pistas de que vai mandar a campo uma formação cautelosa, com três volantes, mesmo para enfrentar o time de segunda pior campanha no campeonato. O Palmeiras deve ter sete mudanças na equipe.

Somente a parte final do treino teve a presença dos jornalistas, quando se viu no time titular alterações em todos os setores, exceto no gol. O volante Jean, por exemplo, deve ser improvisado na lateral direita, Thiago Martins entra na zaga, Matheus Sales ganha chance como volante e no ataque, Barrios retornou de última hora da seleção paraguaia para ganhar a vaga de titular de Alecsandro.

O quinto jogo de Cuca no comando do Palmeiras é o que mais deve ter mudanças no time. O treinador vai experimentar uma tática diferente, com testes na lateral-direita e principalmente no trio de volantes.

Uma das principais tarefas do treinador foi conversar bastante com o elenco nos últimos dias e passar confiança. "É o momento dos jogadores da defesa, ataque, quem joga ou não, se fortalecer em dar um pouco mais na partida, porque qualidade não falta. O Palmeiras tem um elenco de qualidade e vai sair desta situação", disse o atacante Alecsandro.

DESESPERO

Em caso de derrota, o Rio Claro será rebaixado no Estadual e por isso, a equipe dona do pior ataque deve arriscar para acabar com o jejum de seis rodadas sem vitórias.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X RIO CLARO

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean; Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Matheus Sales, Arouca e Robinho; Jesus e Barrios. Técnico: Cuca

RIO CLARO: Rafael Alemão; Luís Felipe, Léo Coelho, Alex Silva e Thiago Cristian; Elsinho, Maurício, Chico e Léo Costa; Lucas Xavier e Romarinho. Técnico: Sérgio Guedes.

Juiz: Marcelo Ribeiro de Souza

Local: Pacaembu, em São Paulo

Horário: 20h30

Na TV: Pay-per-view