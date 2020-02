Palmeiras aposta em volta para casa e estreia em gramado para bater invicto Mirassol

A torcida do Palmeiras encerra neste domingo o longo intervalo de dois meses e meio sem ver o time no Allianz Parque e se prepara para um jogo marcado por uma condição bastante especial. A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo recebe a partir das 16 horas o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, na partida que marca a inauguração do gramado sintético do estádio.

A maior novidade do clube para a temporada levou cerca de três semanas para ser instalado e é uma aposta dos gestores da arena para conseguir conciliar as agendas de jogos e de shows. A qualidade do campo utilizado anteriormente sempre deixou a desejar. Agora a expectativa é ter um piso melhor e precisar menos de recorrer a outros estádios para jogar enquanto a arena recebe eventos.

O time fez três treinamentos no Allianz Parque nos últimos dias para se ambientar ao novo gramado. A preocupação foi com o tempo e a trajetória da bola, fundamentos trabalhados repetidamente. O Palmeiras procurou se adaptar logo ao gramado para conseguir transformar o novo piso em uma vantagem. "Precisamos fazer valer a inexperiência dos adversários no nosso campo e procurar o resultado logo no começo do jogo. Porque no segundo tempo geralmente a equipe acaba se adaptando", disse o meia Gustavo Scarpa.

A principal novidade do Palmeiras será a estreia do lateral-esquerdo Matias Viña. O uruguaio é a única contratação trazida para a temporada até agora e chega badalado pelo prêmio recebido ano passado de melhor jogador do futebol do seu país, fora as convocações frequentes para defender a seleção. Além disso, ele tem a missão de resolver uma posição que gerou problemas no ano passado.

O maior desfalque do Palmeiras é não contar com o atacante Dudu. O jogador foi expulso nos minutos finais da vitória de sábado por 1 a 0 sobre a Ponte Preta e deve dar lugar a Gabriel Veron. A ausência faz o camisa 7 adiar uma importante marca pessoal. Dudu só vai completar o número de 300 jogos pelo clube na próxima quinta, diante do Guarani.

O Mirassol vai à arena para defender a invencibilidade. Neste Estadual o time por pouco não bateu o Corinthians e vem de vitórias sobre Botafogo e Bragantino. "A equipe vem produzindo muito bem e conquistando resultados importantes para a sequência na competição. Teremos mais um grande desafio contra o Palmeiras e acredito que podemos fazer uma boa apresentação se mantivermos nossa forma de jogo", disse o técnico Ricardo Catalá.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X MIRASSOL

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Lucas Lima; Willian, Gabriel Veron e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

MIRASSOL: Kewin; Daniel Borges, Luiz Otávio, Reniê e Romário; Luís Oyama, Neto Moura, Camilo e Chico; Maranhão e Rafael Silva. Técnico: Ricardo Catalá.

Árbitro: Salim Chavez

Local: Allianz Parque

Horário: 16h

Na TV: Globo