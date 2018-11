Palmeiras aposta na experiência de 11 campeões para manter liderança

A experiência dos jogadores é um dos principais trunfos do Palmeiras para administrar a vantagem de cinco pontos na liderança do Brasileirão. Onze jogadores do elenco atual já foram campeões nacionais por outros clubes. É o maior número entre os candidatos ao título. A lista inclui Prass, Jailson, Dracena, Mayke, Thiago Santos, Bruno Henrique, Felipe Melo, Jean, Moisés, Dudu e Willian.

O Internacional tem seis jogadores que já foram campeões e o Flamengo, dois. “Conversamos bastante com os jogadores mais jovens para que controlem a ansiedade”, disse o volante Jean.

O jogo diante do Atlético-MG é considerado fundamental pela comissão técnica no jogo de xadrez para a conquista do título. Embora esteja em má fase, o time mineiro é o apontado como o mais forte até o final do torneio. É o último rival do Palmeiras no G-6. Depois de hoje, o time vai enfrentar Fluminense, Paraná, América-MG, Vasco e Vitória – os quatro últimos correm risco de rebaixamento. No jogo em Belo Horizonte, a experiência dos jogadores que já foram campeões será fundamental.

"A gente sempre conversa com os jogadores mais jovens, aqueles que ainda não conquistaram um título, para transmitir tranquilidade. É fundamental controlar a ansiedade e a empolgação", diz o volante Jean, que já campeão pelo São Paulo, Fluminense e pelo próprio Palmeiras.