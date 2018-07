Palmeiras apresenta 2 novos reforços: Vilson e Weldinho

Vilson era titular gremista, mas estava afastado do elenco depois de ter tido um desentendimento com o técnico Vanderlei Luxemburgo no começo de janeiro. Ele foi envolvido no negócio que levou o atacante argentino Barcos para o Grêmio e que ainda deve trazer mais três jogadores ao Palmeiras - Léo Gago, Leandro e Rondinelly negociam salários com o clube e estão muito perto do acerto.

"Tive um problema no Grêmio. Estava pronto para jogar a Libertadores como titular e teve toda aquela situação. Foi tudo muito rápido. O Palmeiras entrou em contato com o Grêmio e teve essa troca (de jogadores). Fiquei muito feliz por vir para cá, um clube de tradição. Agora, é uma nova etapa em minha vida e vou procurar agarrar essa oportunidade", disse Vilson, que está com 23 anos.

Após assinar contrato até o final da temporada com o novo clube, Vilson revelou a alegria por vestir a camisa palmeirense. "É um passo à frente em minha carreira, pelo nome que o Palmeiras tem no cenário mundial. Estou muito feliz por estar em mais um grande clube. Vou focar em meus objetivos para ter um grande ano aqui", afirmou o zagueiro, que também já passou pelo Vasco e o Vitória.

Weldinho, por sua vez, foi cedido ao Palmeiras pelo grupo de empresários que detém seus direitos e assinou contrato até o final de 2016. Revelado pelo Paulista, ele estava na reserva do Corinthians e optou pela troca de clube em busca de espaço. "Estou muito feliz por estar aqui. O Palmeiras é um time grande, com tradição e tem uma torcida maravilhosa", revelou o lateral de 22 anos.