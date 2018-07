Palmeiras apresenta Marcos Assunção na segunda-feira

No sábado, o volante fez apenas atividades de musculação. Mas neste domingo, ele deve treinar normalmente com o restante do elenco, em atividade que servirá de preparação para o confronto diante do Atlético Goianiense, quinta-feira, no Palestra Itália, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A esperança do Palmeiras é conseguir regularizar a situação de Marcos Assunção até a terça-feira. Assim, ele teria condições de participar do confronto de quinta.

"Eu vinha atuando normalmente e me sinto em plenas condições de jogar e ajudar a equipe. Vou treinar forte essa semana e fico à disposição do Antônio Carlos", garantiu o volante.