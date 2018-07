Palmeiras apresenta nova camisa branca para centenário

SÃO PAULO - O Palmeiras apresentou nesta terça-feira a sua nova camisa branca, o novo segundo uniforme da equipe, para a temporada 2014, quando o clube completa 100 anos de fundação, em agosto. O evento foi realizado em frente ao Estádio do Pacaembu, na praça Charles Miller, e contou com a presença do técnico Gilson Kleina e do zagueiro Lúcio.

Ao contrário do primeiro uniforme do Palmeiras, a camisa branca tem o escudo centralizado, com a letra P - o antigo escudo do Palestra Itália - estampada no peito, na cor vermelha. E o uniforme faz referência ao time tricampeão paulista na década de 1930, entre 1932 e 1934.

"Ficou muito bonita, a camisa representa a grandeza do Palmeiras. Espero que nos traga ainda mais bons fluidos", disse Kleina, presente ao evento, que contou com a presença de aproximadamente 150 torcedores, que ovacionaram Lúcio, especialmente as crianças que estavam na praça Charles Miller.

Após a apresentação do novo uniforme, o técnico Gilson Kleina aproveitou a tradicional feira da praça Charles Miller para saborear um pastel em uma das barraquinhas.

Com um bom início de temporada, o Palmeiras lidera o Grupo D do Campeonato Paulista, com 20 pontos, e volta a entrar em campo nesta quarta-feira, às 22 horas, quando vai enfrentar o Ituano, no Pacaembu, pela nona rodada.